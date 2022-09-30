Путин рассказал, за что сражается Россия Путин: Россия борется за справедливый и надежный путь для самих россиян

Фото: Sergey Guneev/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин

Россия борется за справедливый и надежный путь развития прежде всего для ее жителей, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, бой идет за то, чтобы никому не пришло в голову вычеркнуть ее из истории или диктовать правила поведения.

Это поле битвы за большую историческую Россию. <...> Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории, — подчеркнул президент.

Глава государства указал, что у Москвы много единомышленников, в том числе и в странах Европы и США, и она видит их поддержку. В свою очередь Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы нынешняя неоколониальная модель была уничтожена, хотя «реальные хозяева сообщества, по сути, плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость». Ценностями же России остаются человеколюбие, милосердие и сострадание.

Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден: страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, — подчеркнул президент.

1 сентября Путин заявил, что на Украине создается антироссийский анклав, который угрожает России, поэтому целью специальной военной операции является его ликвидация. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.

До этого Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и ее целью является защита граждан России и жителей Донбасса.