Стало известно, как Россия ответит на возможную агрессию против Белоруссии Путин предупредил о готовности России ответить на агрессию против Белоруссии

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предостерег другие страны от агрессии в отношении Белоруссии. По его словам, нападение на республику будет означать агрессию против РФ, так как она является частью Союзного государства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами, — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что власти Польши планируют захватить территории Западной Украины, которые они считают исторически своими. Кроме того, страна мечтает о белорусских землях, утверждает президент.

Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят, — отметил он.

Путин ранее заявил, что украинское контрнаступление не дало каких-либо результатов. Он отметил, что Киеву не помогли ни западные ресурсы, ни иностранное вооружение. Российские военные же действуют профессионально, мужественно и стойко, отметил президент.