Путин рассказал, как Россия помогла увеличить число тигров в мире Путин: число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международного форума по сохранению тигра. Он отметил достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, где популяции большой дикой кошки уверенно растут, и назвал Приморье одним из основных мест обитания амурского тигра. Также глава государства выразил надежду на плодотворный диалог ученых разных стран и грустно констатировал, что в ряде стран тигры полностью исчезли. Слова главы российского государства приводит РИА Новости.

Путин отметил, что с 2010 года в мире число тигров увеличилось на 40%.

В мире с 2010 года общее число этих <...> хищников выросло на 40%. Вместе с тем, несмотря на все усилия, в ряде стран за прошедшее с саммита время тигр все же исчез, в некоторых — его жизнь по-прежнему под угрозой, — сказал политик.

По мнению главы государства, особую значимость приобретает укрепление международных связей и обмен опытом с теми специалистами, кто сумел достичь наибольших успехов в деле сохранения тигров.

Путин отметил, что в России на Дальнем Востоке на сегодняшний день обитает порядка 750 тигров, если считать с котятами. Это результат системных мер по сохранению вида.

Президент отметил, что лишь пятая часть мирового ареала амурских тигров находится под заповедной охраной. Для обеспечения стабильного будущего этих животных, по мнению Путина, в России необходимо решить ряд конкретных задач. В частности, организовать дополнительную кормовую зону в некоторых заповедниках.