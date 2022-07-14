Айтишникам снова расширили льготы Путин подписал закон о расширении льгот для IT-компаний

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение льгот для IT-компаний, документ опубликован на портале правовой информации. Теперь еще больше компаний смогут воспользоваться льготным налоговым режимом, предусматривающим нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и снижение ставки страховых взносов до 7,6%.

Согласно закону на такие льготы могут рассчитывать компании, которые предоставляют услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, продают онлайн рекламу на своих платформах и размещают объявления на классифайдах, а также предоставляющие платный доступ к контенту по подписке, к обучающим курсам, а также фирмы, разрабатывающие и продающие российские программно-аппаратные комплексы.

Кроме того, с 90% до 70% снижен количественный критерий по доле IT-выручки, а также критерий по количеству сотрудников, что позволяет компаниям получить налоговые льготы и поддержку государства.

Ранее Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона «о приземлении». Для нарушителей предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

За повторное правонарушение должностные лица могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон «о приземлении», будут наказываться штрафом до трех млн рублей.