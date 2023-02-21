Путин раскрыл олигархам горькую правду Путин: простые россияне не пожалели олигархов, потерявших капиталы на Западе

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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Потеря отечественными бизнесменами своих капиталов в зарубежных банках не вызвала сочувствия у простых россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он также посоветовал российским предпринимателям усвоить, что Запад всегда будет относиться к ним как к второсортным чужакам.

Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит, — сказал глава государства.

По его словам, российским бизнесменам пора понять, что для Запада они всегда будут чужаками и гражданами второго сорта, с которыми можно делать все что угодно. И изменить такое отношение к ним не помогут ни связи, ни деньги, ни купленные титулы.

Путин добавил, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался фальшивкой. Те российские бизнесмены, кто этого вовремя не понял, оказались попросту ограбленными. У них отняли даже законно заработанные средства.

Ранее сообщалось, что окружной суд в США постановил изъять почти $5,5 млн, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Согласно заявлению американского Минюста, Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность».