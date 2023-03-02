Путин проведет экстренное заседание Совбеза

Фото: Kremlin

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 марта, проведет экстренное заседание Совета безопасности. Об этом журналистам сообщили источники в руководстве Госдумы, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк». По информации от инсайдеров в нижней палате парламента, заседание пройдет в течение ближайших часов.

В ближайшие часы Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ, — передает канал.

Журналисты «Верстки» в свою очередь пишут, что заседание уже началось. Они утверждают это, ссылаясь на данные от источников в силовых структурах. По имеющейся информации, заседание проходит в формате видеоконференции.

2 марта украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка, о чем рассказал глава региона Александр Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Ранее стало известно, что девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, выжила. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.