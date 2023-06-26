Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года ответные меры РФ на потолок цен на российские нефть и нефтепродукты, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. Их срок должен был истечь 1 июля.

Меры действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. В феврале Евросовет совместно со странами G7 утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.