Путин поручил улучшить ж/д сообщение из-за закрытых аэропортов Путин поручил обеспечить нужный объем ж/д перевозок в период отпусков из-за закрытия южных аэропортов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти должны обеспечить бесперебойную работу пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия южных аэропортов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на профильном совещании, передает ТАСС. Глава государства отметил, что многие россияне этим летом планируют провести отпуск в Крыму или Краснодарском крае, из-за чего вырос спрос на ж/д билеты.

Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море. Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме, — подчеркнул президент РФ.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлевались, а список терминалов расширялся. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в данные регионы. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки путешествия на более поздние даты, либо поменять направление поездки.