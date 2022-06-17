Путин призвал запустить комплексную программу развития ЖКХ в России

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал кардинально изменить ситуацию с ЖКХ в стране. В ходе Петербургского международного экономического форума лидер государства отметил, что изменения в этой сфере должны происходить так же последовательно, как в России уже ремонтируются дороги и расселяется аварийное жилье.

Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача — кардинально изменить ситуацию, — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что нужно последовательно уменьшать количество устаревших сетей. Все вопросы, связанные с ЖКХ, в дальнейшем будут обсуждаться с губернаторами каждого отдельного региона. Для этого будет проведен президиум Госсовета, он пройдет уже на следующей неделе.

Президент добавил, что на текущий момент жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей. Он также добавил, что нужно направить как минимум по 10 млрд рублей на развитие городской среды в 2023–2024 годах.

Ранее Путин заявил, что целью экономики России на годы вперед является ее уверенное развитие. Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования страны.