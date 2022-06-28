Путин прилетел в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Фото: kremlin.ru

Эмомали Рахмон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, пишет РИА Новости. Ранее помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферы.

Также Путин и Рахмон поговорят о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Путин и Рахмон уже встречались в мае этого года. В ходе встречи российский лидер подчеркнул значимость развития торгово-экономических отношений РФ и Таджикистана, несмотря на текущую ситуацию на Украине. Путин также отметил, что РФ — по-прежнему ключевой торгово-экономический партнер Таджикистана.

Рекордное количество человек с начала XXI века получили гражданство России в 2021 году. Иностранцы получили 735,4 тысячи паспортов, подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Немного больше половины, 376 тысяч человек, раньше были гражданами Украины, в основном из ДНР и ЛНР. Также значительное число получивших гражданство РФ родом из Таджикистана (14,1%) и Казахстана (6,8%).