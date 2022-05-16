Путин призвал развивать экономические отношения России и Таджикистана

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Важно и дальше продолжать развитие торгово-экономических отношений России и Таджикистана несмотря на текущую ситуацию на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер подчеркнул, что РФ - по-прежнему ключевой торгово-экономический партнёр Таджикистана.

Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом, - заявил Путин.

Глава государства напомнил, что в 2021 году товарооборот России и Таджикистана вырос почти на 45%, а за первые три месяца 2022 года более, чем на 70%.

Тем временем, посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что cанкции со стороны Евросоюза, к которым присоединился Хельсинки практически обрушили двухсторонние торгово-экономические отношения между двумя странами. По cловам дипломата, их восстановление потребует много врeмени и будет достаточно болезненным.