Рекордное количество иностранцев получили гражданство России в 2021 году

Рекордное количество человек с начала XXI века получили гражданство России в 2021 году, сообщает Lenta.ru. Иностранцы получили 735,4 тысячи паспортов, подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Немного больше половины, 376 тысяч человек, раньше были гражданами Украины, в основном из ДНР и ЛНР.

Также значительное число получивших гражданство РФ родом из Таджикистана (14,1%) и Казахстана (6,8%).

В последние годы основная часть выдачи новых российских паспортов приходится на жителей Донбасса. Очевидно, что в 2022 году количество переселенцев значительно возрастёт. <...> Власти последовательно упрощают миграционный процесс для тех, кто желает приехать в Россию на работу или остаться здесь навсегда. С учетом этих двух факторов, вероятно, что в 2022 году и далее количество выданных российских паспортов продолжит расти и обновлять рекорды, — рассказал член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Также в FinExpertiza сообщили, после упрощения получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР число желающих это сделать резко увеличилось.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о российском гражданстве, внесённый президентом РФ Владимиром Путиным. Он предусматривает уменьшение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приёме российского гражданства.