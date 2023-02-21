Путин предложил ввести льготы по аренде жилья для сотрудников ОПК

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Необходимо запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, ставка будет значительно ниже рыночной — существенную часть платы возьмет на себя государство.

Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий ОПК. Ставка будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы возьмет на себя государство, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России к концу декабря спрос на долгосрочную аренду квартир сократился на 15,7% (по сравнению с ноябрем). Средняя ставка аренды в 25 тысяч рублей пока не изменилась, но цены в ряде крупных городов заметно снизились. В Москве — на 5,5%, в Перми — на 5,6%, в Волгограде — на 5,9%. В условиях экономической нестабильности потенциальные арендаторы не уверены в завтрашнем дне и на время откладывают поиск квартиры и переезд, считают аналитики.