Путин поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с 90-летием со дня образования системы. Поздравление опубликовано на сайте МЧС.

Глава государства отметил, что силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность в чрезвычайных ситуациях, а также надежно обеспечивали защиту людей и материальных и культурных ценностей.

Мы всегда будем помнить бойцов местной противовоздушной обороны, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с пожарами, организовывали укрытия для людей, оказывали помощь пострадавшим, — говорится в поздравлении российского лидера.

Президент отметил, что они смогли сохранить в тяжелейших условиях не только тысячи стратегически важных объектов и памятников культуры, но и миллионы человеческих жизней. Силы гражданской обороны решают широкий спектр задач, которые связаны с предупреждением и ликвидацией последствий ЧС, пожаров и техногенных катастроф. Владимир Путин подчеркнул что служба всегда действует четко, слаженно и оперативно.

Высокий профессионализм и выучка особенно востребованы при оказании помощи населению Донбасса, отметил глава государства, а также в районах проведения спецоперации.

Ранее Владимир Путин поздравил солдат и ветеранов с Днем сухопутных войск. В праздничной телеграмме глава государства отметил ключевую роль этих подразделений, подчеркнув, что они «надежно стояли на страже суверенитета и независимости» страны и защищали право народа на жизнь и труд.