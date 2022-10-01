Путин поздравил солдат и ветеранов с Днем сухопутных войск

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил солдат и ветеранов с Днем сухопутных войск. В праздничной телеграмме глава государства отметил ключевую роль этих подразделений, подчеркнув, что они «надежно стояли на страже суверенитета и независимости» страны и защищали право народа на жизнь и труд.

В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства, — говорится в телеграмме Путина.

Президент отметил, что действующий личный состав сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников и ветеранов. Он демонстрирует «высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу», что убедительно проявилось в ходе проведения военной операции, указал Путин.

Глава страны добавил, что отдельным формированиям сухопутных войск, отличившимся в боях, присваивается почетное наименование «гвардейские».

Министерство обороны РФ также опубликовало поздравительное видео. На нем запечатлены кадры боевой работы различных подразделений сухопутных войск.

31 июля Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России и обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей. Он поприветствовал и поздравил моряков с праздником.