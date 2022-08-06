Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) во время встречи

Президент России Владимир Путин вечером 5 августа в Сочи после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что политики обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

Путин накануне вечером после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым, обсудили социально-экономическое развитие Чечни, — сказал Песков.

Кадыров принимал участие в переговорах между Россией и Турцией. Он рассказал в соцсетях о знакомстве с представителями правительства Турции — министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом. По его словам, у сторон состоялась насыщенная и продуктивная беседа, по итогам которой представители России и Турции договорились налаживать сотрудничество по различным вопросам.

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали 5 августа днем в Сочи и продлились чуть более четырех часов.