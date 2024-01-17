Путин поручил выработать меры по репатриации депортированных россиян

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, направленные на поддержку незаконно депортированных соотечественников, сообщается на официальном сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Согласно тексту списка поручений, глава государства потребовал выработать меры по обеспечению соблюдения прав россиян, проживающих за рубежом. Кроме того, правительству поручено разработать меры по репатриации соотечественников, незаконно депортированных из недружественных государств. Срок исполнения поручения — 1 июля 2024 года.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также дал ряд других поручений. В частности он поручил Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, так или иначе связанных с пытками и истязаниями находящихся в местах лишения свободы лиц. Отчет также должен быть предоставлен главе государства не позднее 1 июля.