Путин поприветствовал гостей и участников поэтического вечера ZOV

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что борьба с неонацизмом, защита жителей Украины, которых приговорили к уничтожению за то, что они хотят говорить на родном языке и развивать свою культуру и традиции, является особой страницей ратной летописи Отечества.

Настоящими героями нашего времени, не допустившими откровенный геноцид, стали донецкие и луганские ополченцы, добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в тексте телеграммы.

Поэтический вечер, по словам главы государства, служит высокой цели чтить мужество и стойкость людей, которые отстаивали правду об освобождении Запорожья и Херсонщины и о восьмилетней войне в Донбассе. Президент поблагодарил участников и гостей поэтического мероприятия за неравнодушие, искреннее творчество, активную гражданскую и патриотическую позицию.

На поэтическом вечере был представлен сборник стихов «Поэzия русского лета», в который вошли произведения военной тематики за последние восемь лет. В книгу вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой.

Ранее писатели Захар Прилепин, Алексей Колобродов и Олег Демидов презентовали четырехтомное собрание литературных произведений Эдуарда Лимонова. Презентация прошла в рамках Московской международной книжной ярмарки в Гостином Дворе.