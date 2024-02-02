Путин сделал неожиданный подарок дочке тульского медика Путин подарил дочке тульского медика детский компьютер и плюшевого медведя

Фото: Kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин зашел в гости к сотруднику Тульского онкодиспансера Ярославу Швецову и подарил его дочери Полине детский компьютер и плюшевого медведя. Визит не был запланирован в программе поездки главы государства, он откликнулся на приглашение медика заглянуть в гости в новый коттедж, полученный по программе поддержки медработников. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Вот зайчик, вам на победу. У меня тоже зайчик есть, — сказала девочка, увидев высокого гостя, и преподнесла ему игрушку.

Глава государства осмотрел комнату Полины, одобрил ее и заявил, что у него есть ответные подарки.

У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю, — обратился к девочке Путин.

Также он вручил ей большого плюшевого медведя. После этого Полина станцевала для президента и прочитала стихотворение Ольги Емельяновой «Любовь к Родине». Затем все отправились пить чай.

2 февраля Владимир Путин посетил Тульскую область. В ходе выступления на форуме «Все для победы!» он отметил, что поддержка фронта всеми гражданами России имеет чрезвычайную важность, однако героизм медиков требует отдельного внимания. Он добавил, что вклад страны заключается не только в работе оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства также указал, что Вооруженные силы Украины атакуют мирных граждан и медиков и фактически превратились в террористическую организацию. По его словам, об этом свидетельствуют переговоры двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк, один из которых перед разговором выстрелил по мирному жителю.