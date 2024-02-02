Путин оценил героизм медиков, которые помогают бойцам СВО

Фото: Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня/kremlin.ru

Поддержка фронта всеми гражданами России имеет чрезвычайную важность, однако героизм медиков требует отдельного внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для победы!» в Туле. Он отметил, что вклад страны заключается не только в работе оборонно-промышленного комплекса.

Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и новейшие методики лечения, — заявил Путин.

По его словам, этот фактор является важнейшей составляющей успеха России. Ранее на встрече с участниками форума российский лидер заявил, что для успеха на поле боя необходимо своевременно и адекватно реагировать на происходящие события. По его словам, успеха добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения, применяемые противником, а также разрабатывает свои более эффективные средства.

2 февраля президент России посещает Тульскую область. В рамках рабочего визита в регион запланировано участие российского лидера в форуме «Все для победы!», а также встреча с активистами Общероссийского народного фронта и ряд других мероприятий.