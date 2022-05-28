Путин отменил предельный возраст для прохождения военной службы Путин отменил возрастной предел для первого контракта с ВС России

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

В России отменили верхний возрастной предел для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооружённых силах РФ. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума 25 мая приняла этот закон в трёх чтениях, в тот же день он был одобрен Советом Федерации.

С момента подписания этого закона исключается возрастной предел для подписания гражданами России и иностранцами контракта о прохождении военной службы. Ранее возрастные рамки для желающих подписать контракт на военную службу ограничивались возрастом от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.

Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они считают, что отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению новых специалистов необходимых направлений — в сфере медицинского обеспечения, инженерии и связи.

В пояснительной записке говорится, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высококвалифицированные специалисты, а таковыми, по мнению авторов, они становятся к 40–45 годам.

Военный эксперт Борис Юлин считает, что отмена предельного возраста для заключения первого контракта на службу в ВС РФ может привести к снижению количества призывников. По его мнению, в армию теперь будут идти безработные россияне.