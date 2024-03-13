Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин отменил передачу иностранных активов российской «дочки» Danone во временное управление Росимущества. Соответствующим приказом внесены изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом, передает ТАСС.

Отмечается, что Федеральному агентству по управлению государственным имуществом передавались акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу.

Путин 16 июля 2023 года перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенные акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».

В октябре 2022 года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Генеральным директором российской дочерней компании стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Газета Financial Times позже писала, что работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Закриева можно описать фразой: «MBA без пистолетов». При этом отмечалось, что прежние топ-менеджеры все еще активно участвуют в операционной деятельности.