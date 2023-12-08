FT высказалась о работе Danone при племяннике Кадырова FT: руководство Danone при племяннике Кадырова выполняется профессионально

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Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Якуба Закриева можно описать фразой: «MBA без пистолетов», пишет газета Financial Times. Вместе с тем прежние топ-менеджеры все еще активно участвуют в операционной деятельности.

Новые топ-менеджеры ведут дела как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия и всего такого, — говорится в материале газеты.

В октябре прошлого года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Генеральным директором российской дочерней компании стал министр сельского хозяйства Чечни Закриев. Авторы статьи добавляют, что в новый совет директоров вошли несколько человек, связанных с Кадыровым.

В начале декабря дети Кадырова — 23-летняя Хадижат и 18-летний Ахмат — вошли в состав российской делегации на климатическом саммите СОР28 в Дубае и приняли участие в нескольких встречах. Девушка возглавляет департамент дошкольного образования Чечни, а молодой человек был зарегистрирован в списке участников саммита как «председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного и государственного движения».