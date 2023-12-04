Двое детей Кадырова вошли в состав делегации России на саммите в Дубае Хадижат и Ахмат Кадыровы представляют Россию на климатическом саммите в Дубае

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Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — 23-летняя Хадижат и 18-летний Ахмат — вошли в состав российской делегации на климатическом саммите СОР28 в Дубае, следует из списков участников мероприятия. Они уже приняли участие в нескольких встречах.

Участие Хадижат Кадыровой, которая возглавляет Департамент дошкольного образования Чечни, ранее анонсировала пресс-служба ведомства. Отмечалось, что она проведет двусторонние встречи и выступит с докладами на различных секциях. В Департаменте дошкольного образования Чечни указали, что Кадырова уже встретилась с главой Управления окружающей среды Палестины Нисрин Тамими и министром окружающей среды Сирии Хусейном Махлуфом и обсудила с ними важность гуманитарной деятельности.

Ахмат Кадыров зарегистрирован в списке участников саммита как «председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного и государственного движения». Что это за движение, в списках не уточняется, но речь, вероятно, идет о чеченском отделении организации «Движение первых». О его назначении на должность главы подразделения ранее сообщал глава парламента республики Магомед Даудов.

Дудаев ранее также сообщил, что восемнадцатилетний Ахмат Кадыров, являющийся старшим сыном главы Чечни, назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Он также заявил, что воспитание подрастающего поколения в Чечне после назначения Ахмата Кадырова выйдет на новый уровень.