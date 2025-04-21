Путин назвал причину удара по конгресс-центру в Сумах Путин: удар по Сумам нанесли из-за награждения ВСУ за преступления под Курском

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Удар ВС РФ по конгресс-центру в Сумах связан с награждением там военных ВСУ, совершивших преступления в Курской области, объяснил президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия». По его словам, «эти люди должны были получить возмездие», и они его получили.

Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру у Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, — подчеркнул Путин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в одном из зданий в Сумах во время удара 13 апреля находились военнослужащие ВСУ. Он указал, что за произошедшее должны понести наказание глава администрации Владимир Артюх и депутат от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко, которые «захотели попиариться». После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации.

До этого пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ ударили двумя ракетами «Искандер-М» по штабу украинских войск в Сумах, где проходило совещание их командного состава. При атаке ликвидировано около 60 украинских военных, добавили в ведомстве.