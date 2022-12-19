Путин: Россия не намерена кого-либо поглощать

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости

Россия не заинтересована в поглощении кого-либо, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о слухах про скрытые планы в отношении Белоруссии. На пресс-конференции по итогам встречи с белорусским главой Александром Лукашенко российский президент отметил нецелесообразность подобных намерений.

У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом. <...> Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное — это наносное, чушь, — заявил Путин.

По словам российского главы, подобные вбросы исходят от недоброжелателей России, которые хотят затормозить интеграционный процесс РФ и Белоруссии.

Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках, — резюмировал российский президент.

Также Путин заявил, что Россия и Белоруссия «умеренно и эффективно» борются с санкциями Запада. По итогам переговоров с Лукашенко он подчеркнул, что обе страны противостоят попыткам ЕС и США изолировать государства от мировых рынков.