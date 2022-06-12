Путин напомнил о «мощном прорыве» Петра I Путин напомнил о заслугах Петра I в реформировании армии, флота, образования и здравоохранения

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград, трансляцию которой вел телеканал «Россия 1», отметил заслуги императора Петра I в государственном реформировании армии, флота, образования и здравоохранения. Глава государства напомнил, что в 2022 году Россия отмечает 350-летие со дня рождения монарха и заявил, что благодаря его «мощному прорыву» страна стала сильной мировой державой.

Петра по праву называют великим реформатором. Ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего — в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании, просвещении, здравоохранении, культуре, — сказал Путин.

Также в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, в числе которых худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, первый замнаурука ВНИИА имени Духова Юрий Бармаков, глава филиала авиакомпании «Сухой» Александр Пекарш, обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов.