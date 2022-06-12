Путин поздравил граждан с Днем России и призвал сплотиться

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России и отметил, что сейчас важнее всего сплотиться. Глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград, трансляцию которой вел телеканал «Россия 1», также заявил, что глубокие чувства патриотизма для россиян священны.

Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными, — сказал Путин.

Кроме того, президент напомнил о заслугах Императора Петра I, в частности, о его успехах в государственном реформировании армии, флота, образования и здравоохранения.

Ранее с Днем России жителей страны поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в нынешнее время праздник имеет особое значение, поскольку именно в этот день россияне «чувствуют самое родное». Кадыров подчеркнул, что государство «всегда боялись и уважали».