«Всегда боялись и уважали»: Кадыров опубликовал поздравление с Днем России Кадыров написал в поздравлении с Днем России, что страну всегда боялись и уважали

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Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России. По его словам, в нынешнее время праздник имеет особое значение, поскольку именно в этот день россияне «чувствуют самое родное». Он подчеркнул, что государство «всегда боялись и уважали».

Россию всегда боялись и уважали. Враги неустанно строили козни, а друзья стояли рядом. Мы прошли череду тяжких испытаний, громадных побед и великих свершений, — написал Кадыров.

Он добавил, что стратегический курс, которого придерживается президент РФ Владимир Путин, способствует укреплению международного авторитета страны.

Это очень важно в нынешних реалиях, поскольку политика некоторых стран пытается подорвать исторически сложившееся влияние, — подчеркнул глава Чечни.

Он также пожелал согражданам «крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой».

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, поздравляя граждан с Днем России, зачитал стихотворение из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» на фоне запуска баллистической ракеты «Сармат» и движения военной техники.