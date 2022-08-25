Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Николай Дроздов. Архивное фото

Президент Владимир Путин наградил телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении ряда россиян, в число которых вошел Дроздов, государственными наградами президент подписал 25 августа, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <...> орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Дроздова Николая Николаевича, — говорится в указе.

20 июня Николай Дроздов, известный как ведущий программы «В мире животных», путешественник, учёный-зоолог и даже певец, отметил 85-летие. В преддверии юбилея он представил новую книгу «Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя», в которой рассказал, что ему до сих пор интересно узнавать новые детали поведения разных животных.