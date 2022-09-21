Путин: цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам. Свою речь глава страны начал с того, что основной целью Запада является ослабление и разобщение России.

Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей​, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что главные цели спецоперации остаются неизменными. Он отметил, что Луганская Народная Республика освобождена полностью, Донецкая Народная Республика — частично.

Глава страны также обратил внимание на просьбы ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей поддержать референдумы. Президент подчеркнул, что российская сторона сделает всё, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее, — сказал Путин.

Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Соответствующие заявления сделали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Военный писатель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что волеизъявление граждан в пользу РФ послужит правовой основой для изменения статуса специальной военной операции на Украине. По его словам, может произойти «переключение на полноценные боевые действия».