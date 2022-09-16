Путин: Карабах не относится к конфликту на границе Армении и Азербайджана Путин: конфликт на границе Армении и Азербайджана не относится к Карабаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент, произошедший на границе Армении и Азербайджана не имеет никакого отношения к конфликту в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, вооруженные столкновения удалось локализовать благодаря действиям России.

Последний инцидент не имеет отношения к Карабаху, это совсем в другом регионе. Мы сожалеем об этом и о жертвах, которые случились там, но в том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так и будет дальше, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что несмотря на проведение военной операции на территории Украины, России хватило военной мощи для подавления вооруженного конфликта. Президент добавил, что ресурсов хватает до сих пор.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее днем Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Ранее ведомство опубликовало список погибших, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.