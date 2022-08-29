Путин изменил Соглашение между РФ и Белоруссией о военной безопасности

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Владимир Путин подписал распоряжение о внесении изменений в Соглашение между Россией и Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе дано поручение Минобороны РФ провести переговоры с Белорусской стороной при участии российского МИД и после достижения договоренности подписать указанный Протокол от имени РФ.

Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ изменения, не имеющие принципиального характера, — говорится в распоряжении.

Согласно документу, для обеспечения региональной военной безопасности стороны совместно определяют состав региональной группировки, порядок управления ею в военное время и взаимодействия входящих в ее состав войск в мирное время. Минобороны РФ и минобороны Белоруссии в мирное время проводят рабочие встречи, в угрожаемый период уточняют боевой состав и задачи региональной группировки, ведут непосредственное планирование ее применения, организовывают взаимодействие, управление и всестороннее обеспечение. Кроме того, ежегодно планируют совместные мероприятия по оперативной, мобилизационной и боевой подготовке органов управления и войск региональной группировки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Осенью у главы республики начинаются международные поездки. Подробностей предстоящей встречи президент не раскрыл, заявил лишь, что «есть что с глазу на глаз обсудить».

В последний раз Путин и Лукашенко лично встречались 25 июня в Санкт-Петербурге. У лидеров состоялись деловые переговоры, а также неформальный отдых за городом.