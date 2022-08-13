Пушков заявил, что шокирован позицией Европы по обстрелам Запорожской АЭС Член Совфеда Пушков: отношение Европы к атакам украинцев на ЗАЭС вызывает недоумение

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запорожская АЭС

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция ЕС на обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, вызывают «полное недоумение». Неужели Европу не пугает второй Чернобыль, задался вопросом политик в Telegram.

США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль? — поинтересовался сенатор.

Самую крупную по числу блоков и установленной мощности атомную электростанцию в Европе часто обстреливают с 5 августа. За прошедшее время украинские военные несколько раз пытались атаковать территорию АЭС.

Ранее стало известно, что военный писатель Алексей Суконкин заявил: ВСУ обстрелами территории Запорожской АЭС пытаются спровоцировать «заметный выброс радиоактивных отходов» и осуждающей Россию реакции МАГАТЭ. Эксперт добавил, что Киев подрывами ЛЭП и прочими диверсиями стремится добиться скачков напряжения и остановки всех шести реакторов.