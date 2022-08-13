Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция ЕС на обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, вызывают «полное недоумение». Неужели Европу не пугает второй Чернобыль, задался вопросом политик в Telegram.
США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль? — поинтересовался сенатор.
Самую крупную по числу блоков и установленной мощности атомную электростанцию в Европе часто обстреливают с 5 августа. За прошедшее время украинские военные несколько раз пытались атаковать территорию АЭС.
Ранее стало известно, что военный писатель Алексей Суконкин заявил: ВСУ обстрелами территории Запорожской АЭС пытаются спровоцировать «заметный выброс радиоактивных отходов» и осуждающей Россию реакции МАГАТЭ. Эксперт добавил, что Киев подрывами ЛЭП и прочими диверсиями стремится добиться скачков напряжения и остановки всех шести реакторов.