Пушков рассказал об унижении США союзниками Пушков: арабские страны через Сирию показали, что США им не указ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) показало, что для стран региона позиция США по Дамаску «не указ». Выяснилось, что мнение Вашингтона имеет «не слишком много веса за пределами западного мира», подчеркнул российский сенатор в Telegram.

Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ. Принимает вопреки позиции США, которые считают, что Сирия «не заслужила возвращения в Лигу арабских государств». Но арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ, — подчеркивается в его сообщении.

Башар Асад ранее побывал в городе Джидда в Саудовской Аравии, где проходил саммит ЛАГ. Для него это был первый визит в королевство с начала сирийского кризиса в 2011 году.

Ранее Алексей Пушков подчеркнул, что заявления США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не могут изменить новую реальность после того, как Вашингтон проиграл схватку за ближневосточную страну. Парламентарий сопроводил свой пост снимком, в котором изображены западные и арабские политические деятели, которые призывали к уходу Асада и более не занимают свои посты.