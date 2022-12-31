Правительство России утвердило экспортную квоту на вывоз зерна Правительство РФ утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин утвердил экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн. Она будет действовать с 15 февраля до конца экспортного сезона (по 30 июня), сообщается в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) определить в объеме 25,5 миллиона тонн, — отмечается в документе.

Указанная в постановлении цифра в два с половиной раза превышает размер квоты, который устанавливали год назад. Квота на экспорт зерна стала одним из инструментов, которым регулируют поставки из России зерновых культур. Ее ввели в феврале 2021 года, как меру правительства по сдерживанию роста цен на продукты.

Ранее Российский зерновой союз выступил с обращением к президенту Владимиру Путину, предложив отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на зерно и вместо этого ввести квоту на его вывоз. Данные меры, по мнению представителей РЗС, позволят сократить траты. Высокий урожай стал фактором практически безостановочного падения цен на внутреннем рынке, добавили в РЗС.