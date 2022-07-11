В России появится федеральный реестр долгостроев Мишустин: в России создадут федеральный реестр долгостроев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина указал на проблему с долгостроями. По его словам, на территории РФ насчитываются тысячи больниц, детских садов и других социальных объектов, которые так и не достроили. Мишустин считает, что внесение таких объектов в отдельный перечень ускорит работу по введению их в эксплуатацию. Фрагмент речи премьера опубликован в Telegram-канале правительства РФ.

Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи. И каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры — тех, которые ждут люди, — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт многоквартирных домов предложили делать исходя из реального износа здания. Разработали соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, его первый заместитель Павел Качкаев и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

17 июня президент РФ Владимир Путин призвал кардинально изменить ситуацию с ЖКХ в стране. В ходе Петербургского международного экономического форума лидер государства отметил, что изменения в этой сфере должны происходить так же последовательно, как в России ремонтируются дороги и расселяется аварийное жилье.