Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста Срок ремонта Крымского моста продлили до 31 декабря 2023 года

Фото: СК РФ

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста для «Нижнеангарсктрансстроя» до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении на официальном сайте правовой информации. В октябре прошлого года единственным исполнителем работ по восстановлению моста был назначен «Нижнеангарсктрансстрой».

В пункте 2 распоряжения Правительства РФ от 13 октября 2022 г. № 2999-р слова «1 июля 2023 г.» заменить словами «31 декабря 2023 г.», — указано в тексте документа.

24 июля на Крымском мосту в четвертый раз за сутки было перекрыто движение автомобильного транспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными дронами. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью, девочка получила травмы.

19 июля в региональном Минздраве сообщали о стабильном состоянии пострадавшей, сейчас она выписана из больницы.

Прощание с родителями девочки состоялось в минувший четверг, 20 июля. Сейчас в Сети развернулась кампания в поддержку девочки. Ее инициировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, запустив хештег #ангелинамыстобой.