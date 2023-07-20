«Ангелина постоянно звала маму»: что известно о погибших на Крымском мосту В Новом Осколе похоронили супругов, которые скончались после атаки надводными беспилотниками

Фото: Социальные сети

Наталья и Алексей Кулик

В четверг, 20 июля, в Новом Осколе Белгородской области проходит прощание с супругами Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли в теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости. В понедельник, 17 июля, они ехали вместе с 14-летней дочерью на отдых Крым, когда произошел взрыв. Девочка осталась жива, родители погибли на месте. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей в Москве. Что известно о семье Кулик, как себя чувствует оставшаяся в живых девочка, кто еще из детей погиб из-за атаки беспилотников — в материале NEWS.ru.

Как и где проходят похороны семьи Кулик

С Натальей и Алексеем пришли проститься соседи, родственники и друзья. Организацию похорон погибшей семейной пары из Белгородской области взяла на себя администрация Новооскольского городского округа по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.

«Если нужна помощь, докладывайте, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранения средней тяжести», — давал Гладков директивы чиновникам.

Местные власти организовали траурную церемонию в небольшом храме в городе Новый Оскол, где проживали погибшие. Семья Натальи и Алексея дала согласие на их отпевание.

Рядом с храмом установлен мемориал с фото погибшей супружеской пары. Медицинские работники дежурят около церкви, родителям Алексея и Натальи Кулик оказывается помощь.

Фото: Социальные сети Наталья и Алексей Кулик

Почему супруги погибли на месте во время взрыва на Крымском мосту

Семья из Белгородской области погибла в результате взрыва на Крымском мосту, организованного с помощью морских беспилотников. В этот момент 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья, а также их четырнадцатилетняя дочь находились в автомобиле Hyundai.

Родители 14-летней Ангелины скончались на месте — из-за взрывной волны, идущей снизу, детали двигателя влетели в салон, причинив людям смертельные травмы.

В результате взрыва девочку подбросило взрывной волной, из-за чего она влетела головой в лобовое стекло и застряла в нем. Ангелина пыталась самостоятельно выбраться из автомобиля, оказавшиеся рядом с местом взрыва люди стали ей помогать.

Что известно о погибших во время взрыва на Крымском мосту супругах

Погибшая Наталья Кулик работала методистом в «Центре сопровождения образования», ее супруг был дальнобойщиком и водил грузовой «КамАЗ», дочь училась в городской школе.

Погибшим Алексею и Наталье Кулик было 40 и 36 лет. По данным Mash, семья направлялась на отдых в Судак на 10 дней. Отец Натальи Владимир рассказал Telegram-каналу, что они впервые поехали на побережье Черного моря. По словам Владимира, ночью он разговаривал с дочерью по телефону. Наталья рассказала отцу, что их машина прошла контроль и они едут по мосту.

«Другая дочка позвонила, они вместе ехали, только на разных машинах. В Судак они ехали. То ли на 10 дней, я точно не могу вспомнить. Да это произошло... Секунда делов... Ничего они особо не рассказывали, это три часа ночи было. Ехали, уже прошли таможню», — рассказал отец погибшей.

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Что говорит сестра погибшей при взрыве на Крымском мосту

Как сообщает Telegram-канала SHOT, сестра Натальи Алёна до сих пор находится в шоковом состоянии. По ее рассказам, она и ее муж не сразу поняли, что их родственники погибли.

По данным газеты «KP.ru», во втором автомобиле, который ехал впереди погибших Натальи и Николая Кулик, находились ее сестра, муж и ребенок. Они проехали Крымский мост и около трех часов ночи услышали первый звук взрыва, после которого свет на мосту погас, затем прозвучал второй.

После этого Алена с мужем остановились в Керчи и начали звонить семье Кулик. Через час трубку взяла девочка. Она рассказала им, что направляется в больницу. О том, что родители погибли, ребенок не знал. Супруг Алены отправился за Ангелиной в больницу.

По словам сестры погибшей, две семьи заранее спланировали отдых в Крыму. По данным «МК», родственники выехали из Белгородской области 16 июля. Они хотели переночевать перед прохождением переправы, но узнали, что там пробка, — к тому времени у моста со стороны Тамани скопилось около 900 автомобилей. В итоге родственники решили поехать ночью. Семья Шестаковых договорилась с Натальей и Николаем поддерживать связь по телефону и встретиться со стороны Керчи после проезда моста.

Фото: Социальные сети Наталья и Алексей Кулик с дочерью

Что говорят о погибших родственники, коллеги и местные жители

Близкие погибших рассказали, что Наталья Кулик была очень жизнерадостной. «Это была хорошая семья. Наталья как зажигалочка, всегда на позитиве — душа компании. Даже не верится. Они каждый год ездили на море семьей», — сообщили близкие погибших.

Как утверждает канал «Осторожно, новости», у Натальи Кулик и ее сестры были хорошие отношения.

«Сестры Наталья и Алена очень близко дружили семьями, постоянно вместе проводя свободное время. Когда-то они даже устроили совместную свадьбу — в один день и в одно время. Их дочери — А. (которая сейчас находится в больнице) и П. (дочь Алены) — с самого детства дружат, у них много совместных фотографий в соцсетях. На отдых в Крым сестры также решили поехать вместе, в одной машине ехала сама Наталья, ее муж Алексей и их дочь. В другой — ее сестра Алена, супруг женщины Сергей и их дочь», — пишет издание.

Где находится пострадавшая при взрыве на Крымском мосту дочь пары

Сейчас выжившая при взрыве на Крымском мосту 14-летняя Ангелина находится под наблюдением врачей в Москве. До этого она лежала в больнице в Краснодарском крае.

«Когда экстренные службы приехали на место взрыва, школьница была в сознании, но ничего не помнила из-за шока. Даже имен погибших родителей. Пока врачи осматривали ее, она успела пообщаться с родственниками по телефону. <...> Ангелина постоянно звала маму. Врачам пришлось успокаивать ее и сказать, что маме оказывается помощь», — рассказал очевидец.

Дочь погибших Натальи и Николая Кулик до сих пор не знает о смерти своих родителей. Врачи опасаются, что сильный стресс может помешать ее восстановлению.

Одна из жительниц Крыма предложила девочке пожить у нее на берегу моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал ее сообщение во время вечернего эфира. Глава региона поблагодарил женщину, но предупредил, что после лечения Ангелину Кулик отправят в санаторий. Власти организуют поездку в Крым, если она этого захочет.

Фото: Социальные сети Ангелина Кулик

Как в соцсетях поддержали Ангелину Кулик

В соцсетях в поддержку Ангелины Кулик появился хештег #ангелинамыстобой. Таким образом пользователи выражают поддержку девочке. Такой флешмоб предложила устроить олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева.

«С Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для нее большой семьей», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Флешмоб продолжился и в других социальных сетях. Например, во «ВКонтакте» появились сотни постов с этим хештегом.

«Меня очень поразила эта история, до мурашек по коже. Желаю скорейшего выздоровления Ангелине. Я верю, что она справится со всеми трудностями, которые ее настигли», — написала Виктория Васильева из Красноярска.

Слова поддержки сироте высказал и Павел Титов из Челябинска: «В твоем тяжелом испытании, Ангелина, знай, что ты не одинока. Вся страна и весь мир собираются вместе, чтобы поддержать тебя и твою семью в этой невосполнимой трагедии».

«Невозможно передать словами то, что произошло вчера с маленькой Ангелиной. Конечно, никто не сможет заменить ребенку родителей... Но давайте все же попробуем стать одной большой семьей для этого маленького человечка», — пишет Диана Дмитриева из Воронежа.

Фото: Социальные сети Ангелина Кулик

Кто из детей погиб при атаке на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на поселок Раздольное рано утром 20 июля. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка и пообещал оказать всю необходимую поддержку. Аксенов добавил, что при обстреле были повреждены четыре административных здания. На месте работают экстренные службы. В поселке Раздольное введен режим чрезвычайной ситуации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что девочке было 14 лет. Перед выходом из дома она сказала, что пошла встречать рассвет. Девочка погибла в тот момент, когда проходила мимо магазина, в который врезался беспилотник. После взрыва в здании выбило стекла. Подростка отвезли в больницу со множественными травмами, но врачи не смогли спасти девочку.

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