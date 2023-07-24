Движение по Крымскому мосту перекрыли четвертый раз за сутки

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Крымском мосту в четвертый раз за сутки перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе «Крымский мост». Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Ранее движение на мосту перекрывалось 24 июля дважды утром и один раз днем. При этом в первый раз ограничения составили четыре минуты, во второй раз — 44 минуты. в третий раз — 18 минут.

17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными дронами. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью, девочка получила травмы.

19 июля в региональном Минздраве сообщали о стабильном состоянии пострадавшей, сейчас она выписана из больницы.

Прощание с родителями девочки состоялось в минувший четверг, 20 июля. Сейчас в Сети развернулась кампания в поддержку девочки. Ее инициировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, запустив хештег #ангелинамыстобой.