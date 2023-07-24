Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Отмечается, что утром 24 июля уже вводились ограничения, они действовали менее часа.

Канал призвал находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже движение было восстановлено.

20 июля Крымский мост перекрывали на фоне объявления воздушной тревоги. Telegram-канал Baza сообщал, что причиной стал надводный дрон, предположительно, приближавшийся со стороны Черного моря, при этом не исключалась и версия учений. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными дронами ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте. Погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью, девочка получила травмы и остается под наблюдением врачей. 19 июля в региональном Минздраве сообщали о стабильном состоянии пострадавшей, сейчас она переведена на лечение в Москву.