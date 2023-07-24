Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку выписали из больницы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Девочку, которая пострадала во время атаки на Крымский мост, уже выписали из больницы, сказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, состояние 14-летней Ангелины удовлетворительное.

Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается, — рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Ангелина, пострадавшая при теракте на Крымском мосту 17 июля, до сих пор не знает о гибели родителей. В настоящий момент ребенок получает транквилизаторы и антидепрессанты из-за острого стрессового расстройства.

По данным канала, девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головы и перелом костей носа. В публикации уточняется, что состояние ребенка осложняется аутоиммунным тиреоидитом — иммунитет начинает атаковать щитовидную железу. Для лечения Ангелине прописали гормональные препараты.

Ангелина вместе с родителями Натальей и Алексеем Кулик ехала на отдых в Крым, когда произошел взрыв. Родители ребенка погибли на месте. В результате взрыва девочку подбросило взрывной волной, из-за чего она влетела головой в лобовое стекло и застряла в нем. Ангелина пыталась самостоятельно выбраться из автомобиля, оказавшиеся рядом с местом взрыва люди стали ей помогать.

Прощание с родителями Ангелины состоялось в минувший четверг, 20 июля. Сейчас в Сети развернулась кампания в поддержку девочки. Ее инициировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, запустив хештег #ангелинамыстобой.