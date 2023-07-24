Девочку, которая пострадала во время атаки на Крымский мост, уже выписали из больницы, сказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, состояние 14-летней Ангелины удовлетворительное.
Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается, — рассказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Ангелина, пострадавшая при теракте на Крымском мосту 17 июля, до сих пор не знает о гибели родителей. В настоящий момент ребенок получает транквилизаторы и антидепрессанты из-за острого стрессового расстройства.
По данным канала, девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головы и перелом костей носа. В публикации уточняется, что состояние ребенка осложняется аутоиммунным тиреоидитом — иммунитет начинает атаковать щитовидную железу. Для лечения Ангелине прописали гормональные препараты.
Ангелина вместе с родителями Натальей и Алексеем Кулик ехала на отдых в Крым, когда произошел взрыв. Родители ребенка погибли на месте. В результате взрыва девочку подбросило взрывной волной, из-за чего она влетела головой в лобовое стекло и застряла в нем. Ангелина пыталась самостоятельно выбраться из автомобиля, оказавшиеся рядом с местом взрыва люди стали ей помогать.
Прощание с родителями Ангелины состоялось в минувший четверг, 20 июля. Сейчас в Сети развернулась кампания в поддержку девочки. Ее инициировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, запустив хештег #ангелинамыстобой.