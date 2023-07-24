От пострадавшей на Крымском мосту девочки скрывают гибель родителей Mash: пострадавшая на Крымском мосту девочка до сих пор не знает о гибели родителей

Фото: СК РФ

Ангелина, пострадавшая при теракте на Крымском мосту 17 июля, до сих пор не знает о гибели родителей, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, врачи не сообщают девочке печальные новости из-за опасений ухудшить ее состояние.

В настоящий момент ребенок получает транквилизаторы и антидепрессанты из-за острого стрессового расстройства. По данным канала, Ангелина часто просит позвать к ней маму, однако ей отказывают.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головы и перелом костей носа. В публикации уточняется, что состояние ребенка осложняется аутоиммунным тиреоидитом — иммунитет начинает атаковать щитовидную железу. Для лечения Ангелине прописали гормональные препараты.

Как сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, родители девочки погибли 17 июля в результате удара по Крымскому мосту. Глава региона связался с их родственниками. Гладков пообещал выплатить им компенсации, а также помочь с организацией похорон.

По данным пресс-службы Минздрава, пострадавшую девочку перевезли в здание Российской детской клинической больницы в Москве. Анестезиолог-реаниматолог Роман Горбунов отметил, что она находится в стабильном состоянии.