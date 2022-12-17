Постпред России в Вене заявил о невозможности переговоров по ЗАЭС Постпред Ульянов: переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС невозможны

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны. Причиной является нынешнее состояние российско-украинских отношений, отметил он в беседе с ТАСС.

Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно, — сказал Ульянов.

Он считает, что именно поэтому гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимается «челночной дипломатией», посещая то Москву, то Киев.

Постпред допустил, что достичь договоренности по защитной зоне на ЗАЭС возможно, но соглашение не будет достигнуто быстро.

Говорить о том, что мы приближаемся к договоренности, пожалуй, еще рано. И прогнозировать сроки финализации переговорного процесса я бы не стал, — уточнил постпред.

По его мнению, свою позицию по ЗАЭС все еще не выразил Киев. При этом Москва озвучила МАГАТЭ конкретные предложения по корректировке текста соглашения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что переговоры представителей РФ и МАГАТЭ могут пройти в Москве в ближайшее время. По словам дипломата, речь пойдет о недопущении обстрелов Запорожской АЭС.