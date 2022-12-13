МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на украинских АЭС

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гроссии договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС. Согласно заявлению, опубликованному на сайте международного регулятора, присутствие экспертной группы обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.

Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта, — сказано в тексте документа.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что МАГАТЭ «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.

До этого Гросси сообщил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.