Роспотребнадзор предупредил, что делать прививку от гриппа уже поздно Глава Роспотребнадзора Попова предупредила, что делать прививку от гриппа уже поздно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с приходом новых штаммов вирусов и сезонных заболеваний делать прививку от гриппа уже поздно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова KP.RU. Представитель ведомства уточнила, что в России привились более 74 млн граждан — больше половины населения страны.

Сейчас уже поздно и не нужно прививаться. Вирус гриппа, который сейчас циркулирует, — он совпадает с вакцинным штаммом, и вирус чувствителен к лекарствам, которые назначаются врачами, — заявила Попова.

На сайте ведомства отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

Сегодня днем стало известно, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, свиной грипп выявлен в 82 регионах. Помимо этого, фиксируются высокие показатели распространенности штаммов гриппа A(H3N2) и B.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что в течение осенне-зимнего периода в Москве может начаться эпидемия свиного гриппа. По его словам, жителям и гостям столицы стоит вакцинироваться и носить маски. Покровский призвал помнить, что защитное действие прививки наступает не сразу.