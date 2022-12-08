Помощник Путина анонсировал неформальный саммит СНГ в Петербурге Ушаков: неформальный саммит СНГ в декабре состоится в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Ушаков

Неформальный саммит с участием лидером государств СНГ состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что у главы государства до конца года будут и другие контакты. Однако указанную встречу помощник национального лидера назвал главным мероприятием, передает РИА Новости.

Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ, — сказал Ушаков.

Он отметил, что саммит будет «дружеским». Как подчеркнул Ушаков, встречу проведут «по сложившейся традиции».

Президент РФ Владимир Путин пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу еще в октябре. Политик предложил провести саммит в Петербурге.

Ранее Ушаков говорил, что Владимир Путин в Бишкеке «на полях» саммита ЕАЭС намерен провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча запланирована на 9 декабря.