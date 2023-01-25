Полянский объяснил появление в небе Киева стаи ворон Полянский: возможно, вороны кружат над Киевом из-за поощряемого властями богохульства

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что появление в небе Киева огромного количества ворон может быть вызвано антирелигиозными действиями властей Украины. Возможно, это реакция на поощряемое ими богохульство, написал он в Twitter.

Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников, — говорится в его сообщении.

Первый зампостпреда отреагировал на появление в СМИ видеозаписей, на которых над украинской столицей кружат огромные стаи черных птиц.

Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал репрессиями уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла Лебедя. По его словам, этот случай — часть кампании против УПЦ.