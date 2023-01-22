В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал репрессиями Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла Лебедя, передает РИА Новости. По его словам, этот случай — часть кампании против УПЦ.

Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в «разжигании религиозной розни», а фактически — в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ — еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той ожесточенной кампании, которую киевские власти ведут против Украинской православной церкви, — сказал Балашов.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения главой Православной церкви Украины Епифанием. Церемонию в Успенском соборе он расценил как надругательство.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.