Поклонская займется вопросами переселения в Россию соотечественников Поклонскую внесли в состав комиссии по реализации программы добровольного переселению в РФ соотечественников

Наталья Поклонская / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-генпрокурора Крыма, заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую внесли в состав межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, говорится в указе президента России. Поклонская сообщила об этом в своём Telegram-канале и попросила задавать ей вопросы о том, как принять участие в этой госпрограмме.

Указом президента Владимира Путина я включена в состав Межведомственной комиссии по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, — написала она.

Поклонская сообщиа о создании отдельного чат-бота в Telegram для вопросов. После обработки обращений будет запрошена соответствующая информация от профильных ведомств и министерств.

13 апреля Поклонская заявила, что ситуация на Украине — это «тьма и катастрофа». Такое мнение она выразила в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии. Поклонская добавила, что является одновременно «и украинкой, и русской» и выступает «на стороне добра и здравого смысла». Поклонская призвала не усиливать эскалацию и прекратить поставки оружия Киеву.

Также Поклонская в интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала символами скорби буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику. Она объяснила это тем, что с обеих сторон гибнут и русские, и украинцы. В ответ на это в Государственном совете Крыма заявили, что рассмотрят вопрос о лишении Поклонской государственных наград.